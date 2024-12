Due progetti Eramus targati ’Alma’. Pressing per la lettera di Liszt del 1868

Poche ore all’ingresso del nuovo anno, ma intanto l’associazione Alma (Academy Liszt Music Arte) di Grottammare ha pronti due progetti Erasmus che si svilupperanno nel prossimo mese di marzo, uno con la Polonia e la Slovacchia, denominato ’L’educazione musicale e la musicoterapia come modalità per migliorare le competenze chiave delle persone con minori opportunità’ e uno ’Musicoding’ con le scuole di musica del Nord Macedonia e Croazia. A maggio, invece, una scuola austriaca farà visita per una settimana nel Piceno scoprendo le bellezze artistiche del luogo. Intanto i vertici dell’Alma tornano a sollecitare l’amministrazione comunale affinché si attivi a rendere pubblica la lettera che Ferenc Liszt scrisse nel 1868 durante la sua permanenza di sei settimane a Grottammare. Un importante documento, autografo, che giace chiuso in un archivio comunale e che, l’Alma vorrebbe vedere reso pubblico.