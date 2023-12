Due punti in quattro gare. Si apre la crisi della Samb

Sambenedettese

1

Vigor Senigallia

3

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Coco 5,5; Zoboletti 6, Sbardella 5, Sirri 5, Pagliari 6 (39’ st Lonardo sv); Arrigoni 6, Scimia 6,5 (39’ st Pietropaolo sv); Cardoni 6,5 (35’ pt Toure 6), Martiniello 5,5 (18’st Alessandro 5), Battista 6,5; Tomassini 5,5. A disp. Pinto, Pezzola, Evangelisti, Chiatante, Orfano. All. Lauro 5

VIGOR SENIGALLIA (3-5-2): Roberto 6,5; Tomba 6, Marini 6, Mori 6 (24’ st Vrioni 6); Scheffer 7, Mancini 6, Gambini 6, Baldini 6,5 (39 st Pesaresi sv), Bartolini 6 (18’st Broso 7) Kerjota 7, Belleello 5,5 (18’ st Beu 6). A disp. Pruccoli, Boria, Subissati, Zammarchi, Serfilippi. All. Clementi. 6,5

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (assistenti di linea: Morsanuto- Condrut)

Reti: 3’ pt Cardoni, 14’ pt Sirri (aut.), 39’ st Broso, 44’ st Scheffer

Note: Spettatori 3.344, circa 130 quelli provenienti da Senigallia. Ammoniti: Mori (VS), Pagliari (S), Gambini (VS), Battista (S), Arrigoni (S). Angoli 4 a 2 per la Vigor Senigallia. Rec. 2’ pt, 5’ st

"Noi vogliamo gente che lotta. Fuori gli attributi". Samb contestata dai tifosi, festa per la Vigor Senigallia. Finisce così il posticipo dell’ultima gara del girone di andata al Riviera delle Palme. La Vigor Senigallia conferma così il buon momento di forma, aggiunge alle due vittorie (con Riccione e Vastogirardi) e al pareggio (con Avezzano) ottenuti negli ultimi tre anche la vittoria contro la Samb. Per la Samb, invece, è buio pesto. La squadra di Lauro voleva riscattarsi dagli ultimi tre turni in cui aveva messo insieme solo due punti, ritrovare la vittoria, riprendere la vetta approfittando del pareggio nel derby molisano tra Termoli e Campobasso, dimostrare di esserci ancora, chiudere bene l’anno ed, ora, invece il clima per queste festività natalizie sarà davvero pesante. Se era parso una beffa il 2 a 2 maturato nel finale con l’Atletico Ascoli, figurarsi la sconfitta di ieri con la Vigor Senigallia. Parte subito forte la Samb. Battista mette al centro per Cardoni che colpisce di testa, rimpallo, ribattuta e gol. Samb in vantaggio. Samb sempre in pressing, tante le occasioni sprecate, prova a rispondere la Vigor: Gambini serve Baldini sulla sinistra, tenta il tiro, trova Sirri che nel tentativo di respingere la palla va ad infilarla proprio in rete. Autogol. La Vigor ringrazia. Tutto da rifare per la Samb. Cross di Battista per Tomassini che calcia in porta, azione confusa, la tocca Roberto, per l’assistente di linea la palla non ha oltrepassato la linea. Nella ripresa ancora Samb in avanti. Scimia per Martiniello che va alla conclusione ma Roberto c’è. Ancora, Pagliari serve Scimia che colpisce la traversa. Altra occasione su punizione, il tiro di Sirri trova ancora la traversa. Si ribalta tutto al 38’: Broso porta in vantaggio la Vigor, a porta vuota, proteste per un contrasto tra Vrioni e Coco che resta a terra. Al 43’ contropiede della Vigor, la Samb reclama un fallo su Battista ma l’arbitro lascia proseguire: Scheffer tutto solo entra in area e batte Coco. La Vigor sorride, per la Samb agganciata al secondo posto, a quota 31, da Avezzano e L’Aquila, è crisi.

Sabrina Vinciguerra