Due reti nel finale, Novara ribaltato

Un finale veemente assegna al Mantova la vittoria nel combattuto match con un Novara affamato di punti. La squadra di Possanzini parte decisa a sfruttare il match casalingo con i pericolanti piemontesi per accelerare il passo, ma a metà della ripresa gli ospiti sbloccano il risultato con Bertoncini. Nonostante lo svantaggio, i virgiliani non demordono e si spingono in avanti per raddrizzare la situazione e al 35’ una sventola di Celesia, colpisce Boccia e si insacca alle spalle di Desjardins. A questo punto i biancorossi credono nella vittoria e si spingono in avanti alla ricerca del sorpasso che Giacomelli firma al 1’ di recupero con una splendida punizione che lascia a mani vuote un pur generoso Novara. Lu.Ma.