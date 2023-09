Due sedi per l’Ecosportello a Grottammare: nella sede municipale e in quella del centro

Il servizio di Ecosportello raddoppia le aperture nella sede del Comune di Grottammare. L’amministrazione comunica che non sarà più attivo nella sede di via Firenze, in Zona Ascolani, poiché l’edificio è stato destinato a sede scolastica, pertanto, il servizio sarà operativo nella sede municipale e nella sede distaccata del centro storico. I nuovi orari sono i seguenti: lunedì e martedì nella sede municipale dalle ore 10,30 alle 12,30 e giovedì nell’ex Ospedale, in via Palmaroli, nel paese alto, dalle ore 15, alle 18. L’Ecosportello è gestito dalla Picenambiente spa. Ci si potrà rivolgere a tale servizio per: Ottenere informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti; Prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti; Prenotare il ritiro delle potature verdi; Assegnazione o sostituzione di mastelli o cassonetti; Forniture periodiche di sacchetti, ecc. Tutti i servizi sono fruibili anche telefonicamente al 335-1239506.