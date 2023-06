Due tecnici magazzinieri

L’Azienda sanitaria territoriale di Fermo ricerca operatori tecnici magazzinieri. A tal fine la Regione ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione di questa figura. Quelle assunte, in realtà, saranno due, di cui un posto, però, è riservato a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs n.662010. Nel dettaglio il profilo professionale ricercato è quello di ‘operatore tecnico magazziniere (Istat 2011 - 1° Digit - classificazione 4 "Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio"), Area del personale di supporto, a tempo indeterminato e pieno, appunto, da impiegare, presso l’Azienda Sanitaria Territoriale Fermo. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata "Janet" accessibile al link https:janet.regione.marche.it ed unicamente durante la finestra temporale indicata (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda) che va dalla mezzanotte del 21 giugno 2023 alle 23:59:59 del giorno 22 giugno 2023. Non saranno ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione. Qualora l’interessato sia impossibilitato all’utilizzo di mezzi informatici, è garantita la possibilità all’utente, di rivolgersi presso il Centro per l’impiego (previo appuntamento) per l’accesso in auto-consultazione attraverso un computer messo a disposizione dal centro stesso. Per qualsiasi altra informazione riguardo a questo avviso è possibile rivolgersi al centro per l’impiego.