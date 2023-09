Due volontari della Croce Rossa di Ascoli passano le ferie nell’emergenza Lampedusa

Due volontari della Croce Rossa di Ascoli hanno deciso di dedicare le loro ferie nell’avamposto dell’umanità di Lampedusa. Loro sono Anna Maria e Maurizio che, partiti da Ascoli hanno raggiunto l’isola per aiutare chi approda disperatamente alle porte dell’Europa. Un’operazione umanitaria ha bisogno di uomini e donne di buona volontà e tanta solidarietà. "Le parole – dicono i due volontari – non bastano per descrivere il dramma che si sta consumando, ma non abbiamo esitato e siamo partiti". "Posso solo ringraziare intimamente i due volontari che hanno messo a disposizione le proprie competenze e capacità al servizio di donne, bambini e uomini, per cercare di rendere il più possibile caloroso il loro arrivo dopo un lungo ed atroce viaggio"aggiunge la presidente della Croce Rossa di Ascoli, Cristiana Biancucci". La Croce Rossa Italiana opera, tra le altre attività, per migliorare le condizioni di vita delle persone migranti, offrendo loro ascolto, accoglienza e assistenza tout-court.

l. c.