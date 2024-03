D’Uffizi delude, Giovane si perde. Mendes lotta ma non tira mai

Vaisanen 6,5. Preciso e puntuale, non sbaglia nulla e prova anche a sganciarsi in avanti.

Bellusci 6. Torna centrale e ha i suoi problemi nel contenere l’ex Gondo che gli scappa da tutte le parti costringendolo anche ad un fallo al limite dell’area. Meno preciso del solito.

Mantovani 6,5. Mantiene anche lui bene la posizione sul centrosinistra e controlla gli avversari che passano dalle sue parti.

Falzerano 5. Meno brillante del solito, sbaglia facili appoggi e si intestardisce nel dribbling, perdendo un paio di palloni velenosi. Vistoso il calo nella ripresa.

Valzania 5. Rimane inspiegabilmente in campo fino alla fine nonostante nella ripresa arranchi. Doveva uscire lui per far posto al portiere Vasquez.

Di Tacchio 6. Si piazza al centro del campo a recuperare palloni e a far ripartire l’azione. Viene ammonito per un fallo che in realtà subisce ma il direttore di gara punisce la sua sbracciata nel tentativo di liberarsi dell’avversario che lo trattiene.

Giovane 5. Parte bene, ma poi si perde anche lui nelle maglie degli avversari che lo contengono bene e non lo fanno mai giocare. Perde l’occasione per meritarsi la maglia da titolare ed esce all’inizio della ripresa.

Zedadka 5,5. Tanta buona volontà ma mai uno spunto coraggioso per dare la superiorità numerica alla sua squadra. Ha potenzialità, ma probabilmente anche per motivi tattici gioca con il freno a mano tirato.

D’Uffizi 5. Seconda opportunità nell’undici titolare e nuova prova deludente. Molto meglio quando subentra dalla panchina perché come già accaduto in precedenza si intestardisce nel dribbling e non è lucido nell’unica opportunità di tirare in porta. Mendes 6. Sufficienza di stima per il ‘bomber’ che corre lotta, torna indietro a difendere, si infortuna ma rimane in campo stoicamente. Anche stavolta però nessun tiro in porta.

Dal 10’st Caligara 5. Entra nella ripresa per dare il suo apporto e dopo l’espulsione e l’infortunio di Mendes rimane l’unico terminale offensivo. Ha una buona chance ma calcia malamente. Dal 10’st Rodriguez sv. Gioca 18 minuti prima di lasciare il campo a Vasquez a causa dell’espulsione di Viviano. E l’Ascoli smette di attaccare.

Dal 17’st Bayeye 5. Entra al posto di Falzerano per vivacizzare un po’ la fascia destra, ma non si vede la differenza.

Dal 28’st Celia 6. Prova in un paio di occasioni ad essere propositivo in avanti anche in inferiorià numerica.

All. Castori 5. L’Ascoli doveva vincere e nemmeno ci ha provato. La squadra sembra davvero poco competitiva ma anche il tecnico ci mette del suo puntando sul ‘prima non prenderle’ e buttando il pallone forte in avanti, ma per vincere servono idee, corsa e coraggio, anche nelle sostituzioni.

Arbitro Gualtieri 5. La partita è brutta e lui si adegua alla mediocrità. I tre minuti di recupero del primo tempo, non sono neanche la metà di quanto doveva decretare. Tanti dubbi sull’espulsione di Viviano.

Valerio Rosa