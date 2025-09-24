D’Uffizi si fa trovare pronto, qualità Damiani

Vitale 7. Voto di stima per il portiere meno battuto d’Europa. Chiude bene lo specchio della porta sul primo palo, su un tiro velenoso, e blocca alcune conclusioni dalla distanza.
Alagna 6,5. Limita le galoppate in avanti, ma quando lo fa procura sempre pericoli nella retroguardia avversaria.
Curado 6,5. Prende una ingenua ammonizione per una smanacciata a centrocampo, ma questo non ne limita la prestazione.
Nicoletti 6,5. Controlla senza grandi difficoltà la sua zona di competenza ben assistito da Pagliai che lo raddoppia quando il Pineto affonda sulla destra d’attacco.
Pagliai 6,5. Schierato a sinistra nonostante lui sia un destro, fa la sua parte con diligenza soprattutto nella fase difensiva. Utile anche nelle sovrapposizioni per liberare D’Uffizi.
Milanese 7. Realizza la sua prima rete in bianconero chiudendo con un tocco di punta, stile ‘calcetto’, una bella triangolazione con Rizzo Pinna. (Dal 25’st Ndoj 6,5. Si mette a disposizione della squadra con qualità).
Damiani 7. Solita prova di qualità per il regista dell’Ascoli bravo a venire dietro per impostare, ma anche bravo a recuperare palloni. Indispensabile.
Del Sole SV. La sua partita dura solo 15 minuti poi esce per infortunio. (Dal 17’pt Silipo 6,5. Subito due clamorose opportunità entrambe con il sinistro, ma entrambe sul fondo. Sfiora la terza rete nel finale).
Rizzo Pinna 6,5. Trequartista che si mette a disposizione anche nella fase difensiva. Restituisce a Milanese il pallone nella triangolazione del gol.
D’Uffizi 7. Terza rete stagionale per lui che si fa trovare pronto sull’assist di Gori per realizzare in diagonale il gol del raddoppio. (Dal 36’st Palazzino 6,5. Entra e serve uno straordinario assist a Chakir per la terza rete bianconera).
Gori 7. Battaglia nel cuore della difesa abruzzese, spizzando decine di palloni e mettendosi al servizio della squadra. Torna anche dietro ad aiutare la difesa. Suo l’assist per il raddoppio. (Dal 25’st Chakir 7. Realizza la terza rete che chiude in anticipo la sfida su un grande assist di Palazzino).
All. Agostinone 7. Terza vittorie in tre gare in panchina.
