Durante vice comandante dei vigili

Federico Durante è il nuovo vice comandante della polizia locale di Ascoli. Classe 1993, laureato in ingegneria, ha prestato servizio nella polizia locale con il grado di agente nei comuni di Tortoreto, Cesenatico, Civitella del Tronto e Maltignano e Ascoli. È proprio ad Ascoliche nel 2023 è diventato ufficiale di Polizia locale, acquisendo il grado di sostituto commissario a seguito di pubblico concorso ed è posto al comando del Reparto Tutela del Territorio. Dopo circa un anno e mezzo, previa apposita procedura selettiva avviata dal Comune di Ascoli, ha ottenuto la nomina a Responsabile di Elevata Qualificazione e, con decreto dirigenziale, è nuovo vice comandante della polizia locale. "Durante – si legge in una nota – coadiuverà il comandante Patrizia Celani nel coordinamento del Corpo, orientato costantemente alla tutela degli interessi della comunità in termini di sicurezza e legalità".