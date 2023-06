’Dyalma Stultus’ alla Pinacoteca

In occasione de ‘La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e in programma ad Ascoli dal 27 al 30 giugno, la pinacoteca ospita la mostra ‘Dyalma Stultus. Opere dalla fondazione Cavallini Sgarbi’. L’inaugurazione si terrà il 29 giugno, alle 18, e l’esposizione rimarrà fino al 30 ottobre. La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, espone 14 opere inedite del pittore triestino Dyalma Stultus. "Dyalma Stultus deve a Trieste i natali, gli affetti familiari, la prima formazione culturale e sentimentale, ma non solo – racconta Vittorio Sgarbi –. Così il modo di Stultus di intendere l’arte trova consonanze in quello di altri triestini della sua epoca come Sbisà e Croatto, ma è a Firenze che Stultus acquisisce un nuovo, nazionale senso della misura. Nel dopoguerra l’epoca cambia, ma la ricerca di Stultus continua a perseguire l’equilibrio di natura tra colore e disegno, luce e ombra".