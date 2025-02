E a Centobuchi torna il ’Rifugio del cuore’

In occasione della festa di San Valentino a Monteprandone e Centobuchi torna il ‘Rifugio del cuore’ con molte iniziative, ma in particolare due contest pensati dall’associazione dei commercianti e artigiani ’Centopercento’, in collaborazione con l’associazione culturale ’Alchimie d’Arte’, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale. Si inizia domani con l’apertura del ’Rifugio del Cuore’. Il Centro GiovArti di Centobuchi, arricchito dalle opere di Alchimie d’Arte, e il borgo storico di Monteprandone saranno il cuore pulsante della manifestazione. In piazza dell’Aquila a Monteprandone, ci sarà un cuore rosso di m 4x4 luminoso e una scritta Love, al Centro GiovArti un grande striscione di 6 metri luminoso con il Rifugio dove scattare foto romantiche.

Due luoghi in cui gli innamorati potranno scattare foto e selfie condividerli sui propri social con l’hashtag #ilrifugiodelcuore e il tag @associazionecentopercento (su Facebook e Instagram), partecipando così al contest fotografico. All’ingresso della sala esposizioni è posta una cassetta della posta per partecipare al concorso ’Scriviamo l’Amore’. Chiunque potrà scrivere una lettera, un pensiero d’amore, una poesia, ma rigorosamente con carta e penna, rivolta alla persona amata, ed imbucarla specificando nome e numero di telefono. Le parole d’amore verranno valutate da una giuria esperta che decreterà i vincitori del concorso letterario, mentre per il contest fotografico la vittoria andrà a chi avrà ricevuto il maggior numero di like.

Fino al 16 febbraio, nella sala delle esposizioni sarà possibile visitare una mostra d’arte curata dall’associazione Alchimie d’Arte con opere degli artisti Carina Pieroni, Tiziana Marchionni, Daniele Merli ed Emidio Mozzoni. Il termine ultimo per partecipare ai due concorsi è il 14 febbraio. L’iniziativa terminerà domenica 16 febbraio alle ore 17 al Centro GiovArti, con l’evento curato da Alchimie d’Arte dal titolo ’Lettere d’amore, letture del cuore’. Durante il pomeriggio saranno decretati i vincitori del concorso ‘Scriviamo l’Amore’ e del contest fotografico.

Marcello Iezzi