E adesso c’è il campionato. La Samb prepara l’esordio

Divieto di vendita dei biglietti per Atletico Ascoli-Samb per sedici Comuni. La decisione è stata presa dalla Questura di Ascoli Piceno che ha imposto così misure di sicurezza ancora più severe rispetto al match del passato campionato che si disputò, sempre al Don Mauro Bartolini di Monticelli, lo scorso mese di aprile. In quella precedente occasione il divieto di vendita dei biglietti riguardava San Benedetto del Tronto, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Acquaviva, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Spinetoli, Ripatransone, Martinsicuro e Monteprandone. Oggi, invece, la lista si allunga a va a comprendere anche Alba Adriatica, Tortoreto, Castignano, Castel di Lama, Porto San Giorgio e Offida portando così a sedici le località coinvolte dalla decisone delle forze dell’ordine. La decisione di ampliare il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi della Samb riflette un’iniziativa delle autorità preposte all’ordine ed alla sicurezza per evitare possibili incidenti tra i tifosi rossoblù e quelli dell’Ascoli. Possibile a questo punto anche la diretta televisiva sulla pagina Facebook del club del Riviera delle Palme anche perché Vera Tv ha acquistato i diritti delle partite in trasferta della Samb. I 3.600 tifosi in una gara di Coppa Italia, in una calda giornata estiva, rappresentano un numero impressionante per la Serie D, ma anche per diversi club professionistici. C’è grande entusiasmo in città per la Samb di Palladini che pur soffrendo è riuscita a superare ai rigori l’Atletico Ascoli. Il carattere ai rossoblù non è mancato ma hanno pagato anche il duro lavoro atletico svolto nel corso della preparazione. Si sono viste poche giocate anche perché era difficile gestire il pallone su un campo non in perfette condizioni. Lo sarà per la gara interna del 15 settembre con la Recanatese. Comunque vincere, anche se dagli undici metri, fa sempre morale ed aiuta a preparare al meglio la trasferta di Ascoli, la prima di una lunga e difficile stagione agonistica. La formazione rossoblù, comunque, non si nasconde. L’obiettivo è quello di disputare un campionato da protagonista e di vincerlo come ha detto Vittorio Massi nella serata di presentazione della squadra. Prima della partita con l’Atletico Ascoli il presidente della Samb, Vittorio Massi, ha omaggiato la famiglia Torquati di un mazzo di fiori e di una targa in ricordo di Nazzareno Torquati, vice presidente e dirigente della Samb dal 1994 al 1997 e recentemente scomparso.

Benedetto Marinangeli