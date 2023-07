È davvero ’ Bona furia’

La pizzeria ’E’ bona furia’ dell’ascolano Armando D’Ascanio è tra le cinquanta migliori d’Italia. A sancirlo è la classifica stilata da ’50 top pizza’ influente guida del settore che ha incoronato al primo posto della classifica delle migliori pizzerie "in viaggio in Italia" il big assoluto, il romano Gabriele Bonci. ’E’ bona furia’ è attestata al 39° posto ed è l’unica delle Marche a piazzarsi fra le prime 50. Questa la motivazione che la guida ha dedicato alla pizzeria di Armando D’Ascanio. "Ingredienti locali e specialità tipiche, creatività e varietà negli abbinamenti con gustosi fuori menù; impasti con blend di farine, anche aromatizzati. Non manca il giro pizza o un percorso di degustazione di pizze con abbonamenti gastronomici accompagnato da vini o birre artigianali. Originale la Pizza della Marca Picena con bordo farcito a base di ripieno di Oliva Ascolana del Piceno Dop. Un must quella con crema di fave o la margherita con impasto aromatizzato al basilico. Servizio genuino e spartano, ambiente giovane tipico delle pizzerie al taglio. Ci si può accomodare dentro o appoggiarsi all’esterno lungo la strada. Vicino al cuore cittadino, locale di passaggio per un assaggio goloso in semplicità".

"Per me è una grande soddisfazione questo piazzamento tenuto anche conto che si tratta di una classifica stilata da una guida autorevole e nella quale compaiono pizzerie storiche di tutta Italia. Lavoriamo tanto per produrre pizze di qualità, digeribili e gustose – commenta D’Ascanio – e cercheremo di fare sempre meglio".