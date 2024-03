E’ effetto Alessandrini. La Samb c’è e non molla

"Sono le partite più belle. Meglio essere andati sotto. Se avessimo segnato nel primo tempo, fuorigioco o no su Mbaye, ci si rilassava troppo. Questa squadra deve essere sempre caricata, sotto pressione. E far prendere gli infarti alla gente, soprattutto al presidente". Così, il patron Vittorio Massi (foto), ironicamente, ha commenatato, domenica sera, a caldo, il successo della Samb a Termoli. La cura Alessandrini, dunque, ha funzionato. Il neo allenatore, subentrato a Lauro, la scorsa settimana non ha avuto molto tempo per conoscere la squadra ed in più ha anche dovuto fare a meno di due big quali Arrigoni per squalifica e Battista per infortunio (ne avrà per un mese) ma, ciò nonostante, alla luce del risultato maturato a Termoli, ha già trovato la ricetta giusta per condurre la Samb verso l’obiettivo finale. Un’impresa sempre ardua, ma non impossibile. A Termoli, la Samb doveva dimostrare di esserci ancora e di poter lottare fino alla fine nonostante i 4 punti di ritardo sulla capolista Campobasso e lo ha fatto. Sull’1 a 0 del Termoli già si contavano i sette punti di distacco dai lupi, sembrava tutto perduto. Poi la squadra, però, ha saputo reagire e ha fatto ricredere tutti. "Nella ripresa abbiamo visto la nostra superiorità. Non ci siamo demoralizzati sul gol loro e sul 2-1 abbiamo continuato a giocare – ha ammesso anche il patron Vittorio Massi –. Bello, perché i giocatori sono carichi e ce la giocheremo fino in fondo. Dobbiamo vincerle tutte, certo. L’ho sempre detto che siamo forti. Formazione nuova, nuova vittoria".

Inedito il 4-3-1-2 schierato da Alessandrini a Termoli, probabilmente da ritoccare da qui in avanti anche perchè comunque, già domenica, con il Notaresco rientrerà Arrigoni che ha scontato il turno di squalifica. "Alessandrini? Ottimo allenatore. Ho notato che la squadra lo segue totalmente. Adesso vediamo che effetto farà il mister al Riviera", ha detto sempre il presidente Massi. Domenica prossima, appunto, Alessandrini si giocherà la sua prima partita al Riviera delle Palme, dove sicuramente saranno presenti almeno 5mila spettatori. La Curva Nord è andata già sold out come abitualmente accade all’apertura della prevendita dei biglietti, terminati in brevissimo tempo ieri mattina. Restano disponibili i tagliandi per gli altri settori Est Mare e tribuna laterale nord, al prezzo di 10 euro anziché 15, oltre che posti di tribuna centrale. Neanche a dirlo, la Samb dovrà cercare a tutti i costi la vittoria anche contro il Notaresco (domenica 2 a 2 contro lo United Riccione), sperando in un passo falso del Campobasso a Fano. Da qui alla fine la Samb dovrà vincerle tutte e sperare che i molisani da qualche parte inciampino, poichè non basterà alla squadra di Alessandrini aggiudicarsi lo scontro diretto in casa del 14 aprile. Il calendario non sorride molto alla Samb che prima del Campobasso dovrà affrontare anche lo scontro diretto con L’Aquila. Insomma, un’impresa difficile, ma Alessandrini sembra già sapere come superarla. Oggi, la ripresa degli allenamenti, a Stella di Monsampolo del Tronto. Infine, la Samb ha chiesto al Chieti di giocare in posticipo serale (o alle 18.30 o alle 20,30) il turno pre-pasquale di giovedì 28 marzo, 29esima di campionato.

s. v.