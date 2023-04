È già Ascoli Piceno Festival

Un piccolo assaggio di quello che l’Ascoli Piceno Festival offrirà nel ricco palinsesto di appuntamenti musicali e culturali previsti a partire dal 3 settembre al primo ottobre. Domenica alle 18.30 all’autditorium Neroni ecco ‘Sull’onda di Rachmaninov’ concerto che vedrà esibirsi Gurgen Baveyan (baritono) e Maya Oganyan (pianoforte). "Questo è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi per la città – commenta l’assessore Donatella Ferretti nel corso della conferenza tenuta ieri mattina nella sala De Carolis –. Continuiamo a portare avanti una programmazione di un certo livello. Quest’anno avremo la ‘leggerezza di Calvino’. Avere ad Ascoli tanti artisti di fama internazionale si sposa con la possibilità di aprire i nostri orizzonti con una proposta in grado di impreziosire il palinsesto culturale di questa città. Un riconoscimento di qualità a questa programmazione che possiamo presentare con orgoglio". La bellezza di 17 concerti, 50 artisti provenienti da tutto il mondo, il rettore della Luiss di Roma Andrea Prencipe che approfondirà l’opera di Italo Calvino (nel centenario dalla nascita), la proiezione di un film musicale del regista, musicista e scrittore Bruno Monsaingeon e la seconda edizione del concorso internazionale di composizione ‘Vladimir Mendelssohn Competition’. Un ricchissimo programma per la 27esima edizione del festival. "La grande felicità è essere arrivati a questo punto grazie al lavoro effettuato – afferma la professoressa Emanuela Antolini, presidente dell’APF –. Domenica presenteremo ufficialmente il programma di quest’anno curato dal direttore artistico Roberto Prosseda con questo concerto all’auditorium Neroni. Quest’anno tra le tante novità ci sarà l’incontro di culture molto distanti geograficamente, ma in questo momento molto vicine dato che arrivano da territori minacciati. Il festival si svolgerà dal 3 settembre al primo ottobre. I concerti andranno in scena venerdì, sabato e domenica. In questa formula sarà possibile fare anche dei mini abbonamenti. Accanto ai concerti ci saranno attività collaterali con un talk con i musicisti dell’istituto musicale ‘Gaspare Spontini’. Ci sarà la possibilità di rinnovare le tessere e aderire sostenendo le attività che portiamo avanti con orgoglio".

Massimiliano Mariotti