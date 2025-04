È già ora di conto alla rovescia per l’iniziativa ’Corri con Martina’

Conto alla rovescia, per la decima edizione di Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni, gara podistica competitiva e passeggiate ludico-motorie, a sostegno della prevenzione, di buoni stili di vita e ricerca contro il cancro, che si svolgerà domenica 25 maggio sul lungomare di San Benedetto del Tronto: prevede come di consueto la presenza del Corner della Salute, organizzato in Piazza Giorgini con il contributo fondamentale della Croce Rossa, Comitato di San Benedetto del Tronto, dove saranno a disposizione, gratuitamente, consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere.

Quest’anno con un corner informativo, parteciperà anche con l’Astd Onde Glicemiche Odv, una realtà che riunisce persone con diabete, con l’obiettivo di offrire supporto, informazione e sensibilizzazione sulla gestione della malattia. "La nostra è un’associazione di volontariato – dice la Presidente di Onde Glicemiche, Sabrina Perozzi – che si è ricostituita nel 2020 e opera a San Benedetto occupandosi di diabetici maggiorenni di tipo 1 e tipo 2. Abbiamo al momento 80 associati, compresi alcuni familiari e sostenitori. Siamo affiliati alla Atdm federazione Regionale Associazioni Diabetici Marchigiani e naturalmente alla Fand Associazione Italiana Diabetici Odv. In Italia si stima che oltre 4 milioni di persone siano affette da diabete, la quasi totalità di "tipo 2", con un trend della malattia in ascesa che potrebbe portare l’attuale percentuale di malati (circa il 6% della popolazione italiana) al 10% entro il 2040.

Siamo felici di partecipare alla decima edizione di CorriconMartina – prosegue la Presidente Perozzi – perché condividiamo con questa iniziativa dei Lions l’idea che conoscere e prevenire siano le nostre leve più importanti per ridurre l’impatto delle patologie, nel nostro caso del diabete. Da parte nostra, saremo presenti dunque per informare e far conoscere la nostra associazione che crea un collegamento tra istituzioni sanitarie, pazienti e famiglie, queste ultime chiamate a dare al malato un supporto quotidiano e prendere decisioni su cosa preparare da mangiare, come muoversi, quando controllare la glicemia e a dare un aiuto concreto soprattutto imparando a riconoscere i segnali di ipoglicemia e iperglicemia".

CorriconMartina è organizzata dai Club Lions e Leo di San Benedetto, Ascoli Piceno, Amandola, Val Vibrata (Zona B IV Circoscrizione del Distretto 108A), è patrocinata dal Comune di San Benedetto ed è realizzata con la collaborazione tecnica della Running Team d’lu Mont. Stefania Mezzina