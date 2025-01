È già tempo di Carnevale

Ascoli si prepara al Carnevale 2025, come da tradizione, partendo dalla festa di Sant’Antonio Abate che dà ufficialmente il via al fitto programma di eventi e manifestazioni che culmineranno a fine febbraio con il Concorso Mascherato e le gag delle ‘macchiette’ tra le vie e le piazze del centro storico. Si partirà come detto sabato 18 gennaio quando la Città di Ascoli si trasformerà nella ‘capitale del Carnevale’, ospitando tutte le maschere storiche delle principali manifestazioni carnascialesche italiane. Al teatro dei Filarmonici, il dottor Augusto Agostini, svelerà ufficialmente gli importantissimi risultati, frutto delle sue ricerche effettuate all’Archivio di Stato, relativi alle origini del Carnevale ascolano. Un appuntamento imperdibile, per i cittadini, ma anche per i turisti attesi in città. "Il Carnevale è un appuntamento cerchiato in rosso nel calendario di tutti gli ascolani – ha sottolineato il sindaco Fioravanti – e fa parte della storia e delle tradizioni della nostra città. Per questi motivi l’evento di sabato prossimo sarà particolarmente importante, perché oltre a indagare le origini della festa ascolana, darà la possibilità di allargare i confini territoriali grazie alle maschere storiche di tutta Italia. È la conferma della volontà di far sì che Ascoli si apra al mondo, mantenendo forte, allo stesso tempo, il legame con la sua storia e le sue origini". Emozionato il presidente dell’Associazione Carnevale di Ascoli, Marco Olori: "Sarà una giornata da ricordare – ha dichiarato – che proietterà Ascoli alla ribalta nazionale dopo il lavoro di ricerca iniziato decenni fa dal compianto professor Luca Luna e concluso da Augusto Agostini". L’evento presentato da Veruska Cestarelli, si aprirà alle ore 9 al Teatro dei Filarmonici alla presenza di Francesco Aceti e di Re Carnevale, Enrico Petrucci. Verranno anche presentati i nuovi costumi delle maschere storiche ascolane Buonumor Favorito e Lu Sfrigne, donati dall’azienda ‘Graziano Ricami’. Alle 12 ci sarà la sfilata delle maschere storiche nel centro cittadino, poi nel pomeriggio, alle 16.30, visita alla mostra nella Sala Cola con le immagini fotografiche del Carnevale firmate da Sandro Riga. Alle 17.30, giro turistico della città col trenino Ascoli Explorer e ritrovo al Caffè Meletti, con cena e ballo.

Valerio Rosa