È già tempo di Natale: luminarie, ecco la mappa

Tutto pronto per l’allestimento delle decorazioni durante il periodo natalizio: alcuni giorni fa la giunta comunale ha approvato l’elenco definitivo degli elementi da dislocare tra centro e periferia sambenedettese, con relativi costi e tempistiche. Due i capitoli fondamentali: le luminarie e il villaggio natalizio.

Per quanto riguarda la prima voce di spesa, si è deciso di portare due raggiere luminose in piazza Sacconi e piazza Piacentini; poi 21 stelle marine in via Fileni, via Conquiste, via Voltattorni e via Rossini; la scritta ‘I love Sbt’ in piazza Sacconi e una scritta luminosa ‘Auguri’ in piazza Cesare Battisti; 600 metri di cordoneria a lampade tra via XX Settembre e via Laberinto con 17 soggetti a forma di stelle. Quindi 13 soggetti natalizi a forma di lampadari saranno installati tra via Gramsci e via Ugo Bassi. Il piatto forte ovviamente è il cielo stellato a corpo in piazza Montebello, via Montebello, viale Secondo Moretti, via Paolini, piazza Giorgini e viale Colombo.

Non finisce qui: il comune ha previsto l’allestimento di 78 stelle comete, 44 sfere natalizie con stelle interne e, infine, 134 tende ice light in via del Mare, via Laureati, via Fratelli Cervi, via Turati, via Curzi, via San Martino, via Marsala, via Pizzi, piazza Garibaldi, via del Cacciatore, via Toti, via Torino, viale De Gasperi, Via Luigi Ferri, via Gabriele D’Annunzio, via Calatafimi, piazza Kolbe, parrocchia San Giacomo della Marca e presso la parrocchia della Santissima Annunziata. Queste installazioni rimarranno tra il 30 novembre e il 6 gennaio. Dal 19 dicembre al 6 gennaio ci sarà anche il video mapping sulla facciata della chiesa della Marina: tutto ciò per una spesa complessiva di 106mila euro.

In secondo luogo, ci sono le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto ‘Sbt Christmas Village 2025’, che si terrà dall’8 dicembre all’11 gennaio per una spesa di 150mila euro. Il pacchetto prevede la realizzazione della pista di pattinaggio su ghiaccio (noleggio, montaggio, gestione e smontaggio) attorno alla fontana di piazza Giorgini larga tra 8 e 10 metri, per una superficie complessiva di circa 900 metri quadri con perimetro delimitato da sponde, pavimentazione modulare protettiva, illuminazione led, percorsi di accesso e uscita antiscivolo, nonché aree di servizio e ristoro e noleggio pattini.

Inoltre ci sarà un’animazione in piazza Giorgini nei weekend e nei giorni festivi per un minimo di 18 giorni non consecutivi, con intrattenimenti per il pubblico e per i bambini: nel novero rientrano spettacoli musicali classici e tradizionali, musica pop natalizia, corale, classica, jazz e canzoni per bambini. Immancabili le cover band e lo spettacolo di fine anno tra la rotonda e viale Buozzi, comprensivo di gruppo live di apertura, disc jockey e dj set di chiusura.

