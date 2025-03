È il giorno del question time. I tre interventi di Barlocci, dalla Palazzina alle cartelle tributi

Palazzina Azzurra, cartelle tributarie ed eventuale recupero di somme nei confronti del personale comunale: è su queste tematiche che ha deciso di concentrarsi Luciana Barlocci per il question time di questo pomeriggio, che si preannuncia denso di interventi interessanti. La consigliera del gruppo misto, in particolare, ha presentato due interpellanze e una domanda d’attualità. La prima interpellanza riguarda gli eventi per la celebrazione dei 90 anni dello storico manufatto che si affaccia sull’Albula. Barlocci infatti domanda al sindaco i motivi della scelta della realizzazione dei due prodotti editoriali, nonché i criteri ed i motivi della scelta dei soggetti a cui sono stati affidati gli incarichi, sia per la realizzazione dei prodotti editoriali che per l’organizzazione dei festeggiamenti. Quest’ultime attività, in particolare, si sono svolte nel pomeriggio del 26 settembre 2024 presso la Palazzina Azzurra, con spettacoli e intrattenimento musicale. Quindi Barlocci chiede anche di sapere l’entità della sponsorizzazione dell’azienda edile Panichi in relazione ai festeggiamenti. In tal senso è stata la stessa amministrazione a rimarcare come l’azienda edile abbia da sempre manifestato interesse per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico del territorio, e come abbia sposato l’idea di celebrare una ricorrenza tanto significativa in qualità di main sponsor. C’è poi l’interpellanza sulla rottamazione delle cartelle tributarie: va capito, infatti, se la maggioranza e l’amministrazione – con particolare riferimento all’assessore al bilancio Domenico Pellei – abbiano intenzione di aderire all’iniziativa governativa oppure, in caso di mancata adesione alla sanatoria, quali siano i motivi a fondamento della scelta. Infine, la consigliera torna all’attacco con un argomento già presentato nel consiglio comunale del 6 novembre, cioè la questione delle somme che sarebbero state corrisposte a otto membri del personale comunale con qualifica dirigenziale – di cui tre ancora alle dipendenze dell’ente – e che il comune dovrebbe recuperare. Somme per 120mila euro, ascrivibili a periodi molto lontani nel tempo: Barlocci, a novembre, aveva chiesto al sindaco il motivo per cui non si era ancora provveduto alla riscossione. Da allora nessuna comunicazione.

Giuseppe Di Marco