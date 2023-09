E’ in arrivo il Gamics Marche Il meglio della cultura pop: dai Lego ai manga fino ai giochi

Un tuffo nel passato, verso gli anni in cui nascevano i primi video giochi, gli anni dei Puffi e di Sailor Moon. Gli anni dei fumetti e dei Lego, dei giochi da tavolo e di ruolo. E poi uno slancio verso il futuro, con le piattaforme di oggi, il K pop coreano, i Manga e i fumetti più innovativi. È la straordinaria offerta del Gamics Marche, la prima edizione della fiera del fumetto, del gioco, del videogioco e della cultura pop, in scena domani e domenica al Fermo forum. Sarà un fine settimana di divertimento vero, da vivere tra genitori e figli, il sindaco Paolo Calcinaro si dice orgoglioso di poter ospitare un grande evento di rilevanza nazionale: "Ci aspettiamo davvero il pubblico delle grandi occasioni, è un progetto di grande livello organizzativo che di sicuro sarà di grande richiamo, speriamo sia il primo di una lunga serie". L’assessore al turismo Annalisa Cerretani con il dirigente Gianni Della Casa hanno sostenuto in ogni modo l’iniziativa che rientra perfettamente nel contesto di una città che si apre ad un turismo per famiglie. Un’idea apprezzata anche dalla Regione Marche, con il consigliere Andrea Putzu che si dice convinto dell’ottima risposta di un territorio che saprà vivere in pieno una iniziativa tanto originale. L’organizzazione è di Hidden Door e Blue Raincoat, dal 2006 le due società hanno organizzato oltre 50 fiere di settore in Italia, a partire da Carrara dove si registrano numeri record, con circa 20 mila ingressi: "Siamo convinti che Fermo replicherà quei risultati, spiegano Lucio Campani e Cristian Borghi, qui abbiamo trovato un’accoglienza straordinaria e uno spazio come il Fermo forum che ha possibilità al chiuso e all’aperto immense. Sarà davvero un grande evento che vedrà il racconto degli anni ’80 ne ’90, le sale giochi di allora, i mattoncini Lego e i giochi di ruolo ma anche i videogiochi più innovativi, i workshop per imparare a disegnare fumetti, il mercatino con tutti i gadget possibili e immaginabili e lo spazio per il food, con la possibilità di fermarsi una giornata intera in fiera". Si va dalle 10 alle 19, sia sabato che domenica, grandi nomi tra gli ospiti a partire da Anna Mazzamauro, nota al grande pubblico per il suo ruolo nei film di Fantozzi nei panni della signorina Silvani. E poi, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, iconiche voci delle sigle dei cartoni animati, che si esibiranno sul palco all’aperto. Ospiti anche Giovanni Mucciaccia, con il suo Art attack, lo chef Hiro con le sue ricette a tema Manga, i doppiatori Gianluca Iaconi e Alex Polidori, famosi influencer, lottatori di wrestling nei panni di personaggi dei cartoon. Ma infinite sono le sorprese, il programma è sul sito www.gamicsmarche.t, domattina alle 10 si comincia a giocare e a sorridere, per un fine settimana tutto colorato.

Angelica Malvatani