È la giornata del Duathlon Si assegna la maglia regionale

La ‘Adriatic Series 2023’ riparte da San Benedetto con le gare di duathlon e paraduathlon in programma nella giornata di oggi. Un circuito allestito dalla Flipper Triathlon, grazie alle preziose sinergie con comune e le associazioni del territorio, che permetterà ancora una volta ad atleti e accompagnatori di vivere una fantastica giornata di sport.

Il via ufficiale alle ore 10 in punto da viale Buozzi. Si gareggerà sulle canoniche distanze del duathlon sprint, cioè su una prima frazione di 5k di corsa, seguita da 20k di bici e ancora, la terza e finale sezione di corsa di 2.5k che porterà gli atleti a tagliare la finish line. I percorsi rodati, filanti e tecnici, saranno completamente chiusi al traffico per garantire a tutti i partecipanti sicurezza e possibilità di godersi la competizione dal primo all’ultimo metro.

Saranno attesi tanti specialisti della disciplina. Proprio la loro presenza renderà la gara spettacolare dal punto di vista agonistico: in palio i titoli di campione regionale delle Marche. Gli organizzatori hanno voluto inserire nel programma anche la gara di paraduathlon per lanciare un importante messaggio di inclusione attraverso lo sport. Seguiranno premiazioni e pasta party per una gioranta all’insegna del divertimento e del grandel sport.