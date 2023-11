È la settimana di ’Io leggo perché’. Si possono donare libri alle scuole

Torna la settimana di ‘Ioleggoperché 2023’, il più importante progetto nazionale per arricchire le biblioteche scolastiche al quale, anche quest’anno, parteciperanno anche diverse realtà ascolane: da la Rinascita in piazza Roma alla libreria Ubik in via del Trivio, fino ai Mondadori bookstore presenti all’interno dei centri commerciali ‘Al Battente’ e ‘Città delle Stelle’, e ‘Nave Cervo’ di San Benedetto. Da ieri fino al prossimo 12 novembre le persone potranno acquistare direttamente recandosi nelle librerie aderenti, o sul loro sito, un volume che sceglie di donare alle biblioteche delle scuole.

Tra quest’ultime, nelle ‘cento torri’ sono 21 quelle gemellate con le librerie ascolane e sono: l’infanzia ‘Montessori’ di via Sassari, ‘Collodi’ di Borgo Solestà, di via Sardegna, Latini di Mozzano, di Venagrande, di Villa Sant’Antonio e le non statali di Viale Vellei a Campo Parignano e del Preziosissimo Sangue. E ancora, le primarie Cagnucci di via Napoli, Latini di Mozzano, Rodari di Borgo Solestà, San Serafino-Galiè, Ss. Filippo e Giacomo, di via Speranza, Don Bosco e Montessori di via Sassari, le secondarie di primo grado ‘Luciani’ e ‘Ceci-Cantalamessa’, e le secondarie di secondo grado ‘Sacconi’ e ‘Fermi’.

I libri acquistati e donati in questo periodo saranno registrati sul portale di ‘Ioleggoperchè’ e permetteranno alle scuole di ricevere un ulteriore contributo di volumi in omaggio dagli editori coinvolti nel progetto. Le biblioteche scolastiche sono fondamentali per accendere la passione nella lettura fin dalla giovane età. Per questo l’associazione italiana editori (con il sostegno del Ministero della cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito), ovvero l’organizzatrice di questa iniziativa, ha promosso questa grande raccolta di libri.

Per rendere partecipe ancora di più la cittadinanza a questa preziosa iniziativa, la Rinascita organizza per domenica 12 novembre la festa finale della settimana dedicata alle donazioni. Il programma prevede attività e letture per bambini e ragazzi dalla mattina fino a sera. Dalle 11 alle 12.30, nella sala conferenze della libreria in piazza Roma si svolgerà il laboratorio artistico per bambini con Arianna Alessi, a partire dal libro ‘Il mondo è plurale’.

Sarà presente Maria Luisa Volponi, assessore comunale alla qualità della vita, per i saluti istituzionali. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, si svolgeranno le letture ad alta voce a cura dei volontari della Laav. Per informazioni: www.libreria.rinascita.it.

Lorenza Cappelli