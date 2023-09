È la vera Dea, il Monza a mani nude A Bergamo è rinato anche Scamacca

di Fabrizio Carcano

BERGAMO

L’Atalanta fa il suo derby regionale contro il Monza sfruttando la sua maggiore qualità tecnica e profondità offensiva, spinta da uno Scamacca devastante con due gol e un palo colpito.

La Dea, grazie ad un prova superiore per intensità e concretezza, vince per 3-0, chiudendo il match già dopo 60 minuti, salendo a 6 punti, rimediando prontamente all’inopinata sconfitta di una settimana fa a Frosinone.

Smaltite le tossine di un mercato lungo, che ha portato alla partenza di Zapata nell’ultimo giorno di trattative, la squadra di Gasperini ha offerto una prestazione di carattere e qualità, piegando un Monza ben organizzato tatticamente ma troppo leggero davanti. Brianzoli ancora in rodaggio, con Colombo da inserire e l’ultimo arrivato Akpa Akpro che sarà disponibile dopo la sosta. Bergamaschi invece pronti con il nuovo assetto tattico con Koopmeiners e De Ketelaere a giostrare dietro Scamacca, in un tridente di movimento e tiro da fuori. L’olandese con i suoi cross, e il belga con le sue giocate verticali,hanno dato linfa alla manovra offensiva, creando occasioni e conquistando corner, dando anche spazio alla corsa degli esterni bravi a mettere in mezzo buoni cross per il gioco aereo di Scamacca. Che al ventesimo ha fatto le prove generali con una girata di testa finita sul palo (sul tap in rete di Scalvini in fuorigioco) e ha poi deciso il match con l’incornata del 2-0 al 42’ (foto sopra) , su cross di Ruggeri, e con una rasoiata da fuori al 61’ su assist di Koopmeiners.

A sbloccarla al 34’ il duttile Ederson, arretrato da mediano, bravo a finalizzare il tocco di De Ketelaere per l’1-0.

Tanta Atalanta davanti, ma i nerazzurri, pur correndo qualche rischio nei primi venti minuti per le discese da sinistra di Ciurria, con Musso costretto ad un paio di tuffi provvidenziali su Gagliardini e Colpani, hanno convinto in ogni reparto nel complesso di una gara dominata dall’Atalanta che nella ripresa sul 3-0 si è vista annullare altre due reti di Koopmeiners, per fallo di mano, e di Scamacca, per fuorigioco. La sosta per le nazionali.