È l’ora della lirica al Ventidio Basso. Domani e sabato c’è la Tosca

E’ con la Tosca, capolavoro del 1900 scritto da Giacomo Puccini, che il teatro Ventidio Basso torna a ospitare il bel canto. L’appuntamento è come da tradizione doppio: domani, alle 17, anteprima giovani riservata alle scuole, sabato, alle 20.30, il debutto del titolo con cui la Fondazione rete lirica delle Marche di cui Ascoli fa parte, apre la stagione 20232024. Renata Scotto, che ha firmato la regia di questa edizione di Tosca coprodotta dalla Rete lirica delle Marche con il teatro dell’Opera Giocosa di Savona e il teatro Politeama Greco di Lecce, è scomparsa lo scorso mese di agosto e il suo lavoro è stato ripreso per l’occasione da Renato Bonajuto. Tra i nuovi soci della Fondazione Rete lirica delle Marche c’è ora Confindustria Ascoli presieduta da Simone Ferraioli che sottolinea come "la cultura sia fondamentale in una società civile e per questo motivo Confindustria ha cercato di dare un contributo", mentre la vice presidente Roberta Faraotti annuncia l’istituzione da parte di Confindustria di un premio per il supporto allo studio di un giovane artista che sarà individuato dalla Fondazione Rete lirica delle Marche. Evidenzia invece come avere tra i nuovi soci Confindustria rappresenti un’operazione di apertura e di aggregazione, il presidente della Fondazione, Francesco Ciabattoni, mentre l’assessore Donatella Ferretti ricorda come la Rete lirica sia nata ad Ascoli diversi anni fa con lo scopo di diventare soggetto di produzione di opere liriche. Nel ruolo di direttore della Fondazione Rete lirica delle Marche c’è sempre Luciano Messi, da nove mesi anche sovrintendente del prestigioso teatro Regio di Parma. "Questa è la nona stagione della Rete lirica – dice Messi –. Il coro Ventidio Basso è uno dei due cori con cui la Fondazione realizza tutte le produzioni. La Fondazione è un progetto che produce cultura, benessere e lavoro". Nel cast di Tosca il soprano Monica Zanettin nel ruolo del titolo, Vincenzo Costanzo in quello di Mario Cavaradossi e Federico Longhi come barone Scarpia. Giovanni Di Stefano è alla guida della ‘Form Orchestra Filarmonica Marchigiana’, del coro del teatro Ventidio Basso preparato da Giovanni Farina e del coro voci bianche ‘La Corolla Spontini’ istruito da Mario Giorgi. Info biglietti: 0736298770.

Lorenza Cappelli