E’ morto anche Francesco Scorsa, mitico difensore

Per uno strano scherzo del destino a lasciarci nella giornata di ieri è stato anche l’ex bianconero Francesco Scorsa, per ben nove stagioni colonna portante dell’Ascoli degli anni d’oro. L’ex difensore del Picchio aveva 76 anni e si è spento a Bologna nella tarda mattinata, città che lo aveva adottato fin da ragazzino quando decise di iniziare la sua lunga e brillante carriera di calciatore. Nativo di Soverato, a contraddistinguerlo in campo erano sempre stati un temperamento di fuoco e un grande spirito battagliero. Lui uno degli eroi della prima indimenticabile salvezza in serie A nella stagione 1974-75. C’era sempre Scorsa tra i protagonisti della promozione in massima serie con l’Ascoli dei record guidato da Renna (1977-78) e poi, a distanza di alcune stagioni, prese parte alla leggendaria sfida salvezza col Cagliari e vinta per 2-0 (le reti quelle siglate da Greco e Nicolini) in un infernale Del Duca. Chiuse la sua lunga storia d’amore col Picchio a 37 anni mettendo a referto 214 presenze e 2 reti. Resta ancora imbattibile il suo record di 144 apparizioni in A con la casacca bianconera. Meno fortunata, invece, la sua parentesi come allenatore dell’Ascoli in C1 nel 1996-97 quando in squadra c’era anche il giovane difensore Viali, oggi attuale tecnico del Picchio. Intervistato dalla nostra testata ci raccontò proprio lo scontro al cardiopalma col Cagliari: "Fu una partita incredibile, in quella settimana ci allenammo con grande intensità seguendo i consigli di Mazzone. Anche il presidente Rozzi ci fu molto vicino. Iniziai in panchina e la gara partì bene col gol di Greco, poi nel secondo tempo il mister mi buttò dentro al posto di Pircher per difendere il vantaggio. Alla fine quel pallonetto di Nicolini sancì la nostra grande vittoria". Immancabile poi un pensiero rivolto al presidentissimo: "Lui arrivava all’ultimo momento ed entrava nello spogliatoio dando un calcio alla porta. Rozzi impersonava alla perfezione lo spirito di un’intera città e ce lo trasmetteva benissimo". mas.mar.