E’ morto l’ex sindaco Nazzareno Tacconi "Pezzo della nostra storia"

Ancora un altro grave lutto per la nostra comunità e per la nostra amministrazione - è l’annuncio del sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi - a pochi giorni dalla scomparsa del nostro Mario Plebani (dirigente comunale ndr) perdiamo anche l’ex Sindaco Nazzareno Tacconi, morto all’età di 86 anni appena compiuti. Sindaco storico di Monsampolo, per oltre quarant’anni ha guidato la nostra Amministrazione, dedicando una vita intera alla nostra Comunità: con lui se ne va davvero un pezzo importante della storia di Monsampolo e del nostro territorio Piceno. Personalmente debbo molto a Nazzareno: ho iniziato con lui la mia esperienza amministrativa e devo a lui tanto di quello che sono oggi. Alla moglie Pasquina e ai figli Simone, Silvano e Maria Vittoria un grosso abbraccio e le più sentite condoglianze da parte mia, dell’Amministrazione e della Comunità tutta. Riposa in pace vecchio leone, che la terra ti sia lieve"", infine, è il messaggio affettuoso dal primo cittadino. Nazzareno Tacconi rappresenta la storia politica del territorio, con sette mandati da primo cittadino: l’ultimo è stato dal 2009 al 2014, quando dopo anni di stop era tornato in campo, al termine del mandato di Remo Schiavi. E’ stato, inoltre, consigliere di amministrazione e tra i fondatori del Piceno Consind. e si è impegnato tantissimo per portare le grandi azienda a Monsampolo e per creare posti di lavoro nel territorio, grazie ai grandi insediamenti. Era attivo nell’associazionismo sportivo, tra i fondatori e dirigenti della Vis Stella, una persona, insomma, che si alimentava delle relazioni, e si soffermava a confrontarsi nei bar, cosi come nelle assemblee e nei luoghi di incontro tutti. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di Maria SS Madre, a Stella, dove oggi, alle 16.30 saranno celebrati i funerali.

Stefania Mezzina