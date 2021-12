Ascoli, 16 dicembre 2021 - È morto a 68 anni Rolando Baldassarri da tutti conosciuto come il parrucchiere delle dive. Nella sua lunga carriera ha pettinato decine di personaggi del mondo dello spettacolo. Le foto le aveva raccolte in una sorta di totem che campeggiava nel suo ultimo negozio, in via Piemonte, aperto fino al 2018.

Nel periodo in cui andava in voga, Rolando è arrivato a gestire 36 negozi in giro per l’Italia poi, dopo la malattia che lo aveva colpito, viveva di ricordi, sfogliando articoli di giornali e riconoscimenti vari, senza nascondere eventi che gli erano costati cari, perfino a livello giudiziario.

Rolando si è spento intorno alle tre di mercoledì all’ospedale dov’era ricoverato da qualche tempo. I funerali si terranno venerdì alle 10 nella chiesa della Collegiata a Castelfidardo, località dov’era nato e cresciuto.