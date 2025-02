È morto Spagnulo. Il killer di Cianfrone era in cella a Parma. Fatale la malattia

E’ morto nella notte, intorno alle 2, tra giovedì e venerdì, nell’ospedale di Parma, Giuseppe Spagnulo, il 58enne operaio del comune di Spinetoli, condannato all’ergastolo, insieme alla moglie Francesca Angiulli, perché ritenuti responsabili dell’assassino del maresciallo dei carabinieri Antonio Cianfrone, avvenuto il 3 giugno del 2020, lungo il tratto di ciclopedonale di San Pio X a Spinetoli. Spagnulo era di origini pugliese, dopo i problemi con legge, nel 1994 era stato trasferito nel carcere di Ascoli, poi introdotto in un sistema di reinserimento sociale aveva avuto la possibilità di fare una borsa lavoro nel comune di Spinetoli, che successivamente si era trasformata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato come operaio.

Una persona dal passato difficile, ma che nel corso degli anni era riuscito a riscattarsi, a ricostruirsi una vita, riscuotendo rispetto, soprattutto da parte dei colleghi del Comune, che provavano per lui fiducia e stima. Il Comune si era prodigato anche a procurargli una casa, di edilizia popolare, tutto sembrava scorrere per il meglio, fino a quando la serenità si è rotta con la morte di uno dei due figli, a seguito di un grave incidente stradale, a Pagliare. Da lì un periodo difficile, ma niente lasciava presagire quanto accaduto da lì a poco. L’assassinio del vice comandante della caserma di Monsampolo del Tronto, il maresciallo Cianfrone squarcia quella normalità, faticosamente ricostruita.

Le indagini portano alla coppia, che viene arrestata. Inizia il processo che termina con la condanna definitivamente di entrambi all’ergastolo. Il paese di Spinetoli oggi si chiude a riccio, dall’altra parte domina il silenzio della famiglia Cianfrone. Proprio durante la detenzione Spagnulo scopre la malattia, comincia un lungo calvario, che termina con la morte dell’uomo. I problemi di salute gli avevano consentito di uscire dal carcere per curarsi in strutture ospedaliere, Spagnulo era tornato a Spinetoli trascinando dietro di sé aspre polemiche, soprattutto da parte dei familiari di Cianfrone. L’ergastolo per chi lo sconta è percepito come una condanna a morte, l’uscita dal carcere resta un miraggio, una pausa. In paese ieri c’era poca voglia di parlare, ma si percepiva la pietà per quanto è accaduto, c’è anche chi afferma, sottovoce, che in quell’uomo c’era un aspetto umano, che spesso non è emerso. "Nessuno lo sa – dichiarano alcuni colleghi – ma nel palazzo dove abitava era stato in grado di fare del bene a chi era in stato di necessità. Era un uomo buono".

Affermazioni che stridono con quanto è accaduto e che sembrano perdere di significato, soprattutto alla luce di quanto è successo. Abbiamo chiesto anche al sindaco Alessandro Luciani un suo intervento, ma ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione. Resta il fatto che i due coniugi nel corso del processo hanno sempre negato di aver ucciso il vicecomandante della stazione dei carabinieri di Monsampolo Antonio Cianfrone.

Maria Grazia Lappa