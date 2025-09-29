E’ morto Trisciani. Storico fondatore del gruppo Scout

La comunità folignanese è in lutto. E’ morto, infatti, uno tra i personaggi più conosciuti e apprezzati della frazione di Villa Pigna. Si tratta di Roberto Trisciani, storico fondatore del gruppo Scout di ‘Folignano 1’, realtà alle quale lui stesso diede vita negli anni Ottanta. Sotto la sua spinta, sono cresciute intere generazioni e il suo impegno civico gli valse, nel 2011, la consegna della cittadinanza benemerita da parte del consiglio comunale di Folignano. Aveva 72 anni e viveva a Villa Pigna dal 1983.

"Ci sono uomini che lasciano un segno profondo lungo il sentiero, uomini che non se ne vanno mai davvero, perché restano nei ricordi, nei sorrisi e nelle storie che hanno seminato – lo ricorda il sindaco Matteo Terrani -. Roberto per noi è questo: un amico, una guida, un punto di riferimento che ha saputo accompagnare tanti ragazzi e ragazze con lo scoutismo e con il suo esempio di vita. Mi mancherà non ritrovare il suo sorriso e la sua battuta scherzosa per le strade di Villa Pigna. Grazie di tutto Roberto, continuerai a camminare accanto a noi".

Tantissimi, sui social, i messaggi di affetto e di vicinanza che la popolazione folignanese ha rivolto ai familiari di Roberto Trisciani. La salma si trova alla casa funeraria Damiani e anche oggi, dalle 8.30 alle 20, sarà possibile portare al 72enne un saluto. Il funerale, invece, si svolgerà domani pomeriggio alle 15 nella parrocchia di San Luca Evangelista a Villa Pigna. Roberto, appunto, ha contribuito moltissimo nella crescita complessiva di tutta la frazione di Villa Pigna, proprio grazie al suo impegno nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Un lavoro, il suo, che non verrà mai dimenticato.

Matteo Porfiri