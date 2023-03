È morto Vito Santroni, colonna del Pedale Rossoblù

Cordoglio nel mondo del ciclismo piceno e regionale per la scomparsa di Vito Santroni, per oltre un ventennio direttore tecnico del Pedale Rossoblù Picenun di San Benedetto. Aveva 83 anni ed è stato uno dei più preparati e stimati allenatori di giovani ciclisti, molti dei quali hanno raggiunto traguardi importanti fino alle categorie dilettantistiche. Vito si è spento, confortato dall’affetto dei suoi familiari nella serata di domenica all’ospedale di San Benedetto. Ieri pomeriggio il feretro è stato traslato nel cimitero cittadino dove, dopo la benedizione alla presenza dei soli familiari, sarà cremato. Ha lasciato la moglie Marisa, le figlie Maria Grazia e Monica, i generi Alessandro e Marco, i nipoti ed i fratelli. Vito Santroni, oltre che direttore tecnico, aveva alle spalle una lunga carriera di corridore amatore, durante la quale aveva collezionato decine e decine di vittorie. A San Benedetto lo ricordano tutti e numerosi sono i messaggi dei vertici del Pedale Rossoblù e di tanti ragazzi che lo ricordano con affetto. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del comitato della Federazione Ciclistica Italiana per le province di Ascoli e Fermo, Marco Lelli. "Vito Santroni è stato un validissimo e stimato Direttore Sportivo. Libero pensatore della disciplina, ha avviato e formato tecnicamente i tanti atleti del territorio. Il Comitato Provinciale si unisce al dolore della famiglia di Vito ed alla sua famiglia sportiva del Pedale Rossoblù Picenum ed esprime la vicinanza ed il cordoglio di tutti i membri del Consiglio della FCI. Nella giornata di ieri decine di amici e conoscenti, ma anche tanti ragazzi che negli anni avevano vestito la maglia gialla fasciata dai colori Rossoblù della formazione ciclistica sambenedettese, si sono recati nell’obitorio per porgere l’ultimo saluto al loro maestro.

Marcello Iezzi