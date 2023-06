È nato il progetto ’Cupra Futura’ con vista sulle prossime elezioni

A Cupra Marittima è nato un nuovo progetto politico –culturale con vista sulle prossime elezioni per il rinnovo del governo cittadino che si terranno l’anno prossimo. Si chiama "Cupra Futura" ed è un laboratorio politico cittadino. Un comitato ideato da Mario Pulcini, Luciano Bruni e Claudio Carosi. Uno spazio in cui discutere di idee, ragionare sulla politica locale e non solo. Uno spazio dedicato a chi si interroga su cosa serve negli anni futuri partendo dalle idee e dai ragionamenti che spesso animano le discussioni dei cittadini. "Vogliamo creare un laboratorio politico cittadino che coinvolga esperti di vari settori per parlare delle questioni legate al nostro territorio, ma anche di ecologia, di sanità, di cultura – afferma Mario Pulcini – Vogliamo creare eventi per aprire un dibattito, vivacizzare la politica e la cultura locale. Insomma vogliamo aggregare più persone sui temi di Cupra e non solo. Anche di problematiche che si legano ai comuni limitrofi, tipo la questione del Parco Marino. Vogliamo riprendere i temi lasciati in disparte dall’attuale amministrazione". Cupra Futura potrebbe diventare il soggetto politico con cui la sinistra si presenterà alla futura consultazione amministrativa e lo fa partendo da lontano, incontrando i cittadini, organizzando momenti di studio, incontri e dibattiti pubblici per elaborare proposte e soluzioni sui temi che maggiormente interessano il territorio per costruire la città del futuro. "Stiamo lavorando al primo dei dibattiti pubblici – conclude Mario Pulcini – e credo che inizieremo con la Sanità, per capire qual è la posizione di Cupra Marittima sull’ospedale di primo livello". Secondo Pulcini questo progetto è sorto come Comitato cittadino per ragionare attorno vari temi, ma non smentisce che, alla base potrebbe esserci anche il nuovo soggetto politico per sfidare il centro destra alle prossime elezioni.

Marcello Iezzi