E’ nato il sito ’Vivi Massignano’

In questi giorni è decollato un altro sito di promozione turistica del territorio Piceno. Il sindaco Massimo Romani ha lanciato ufficialmente "ViviMassignano". Un nuova identità che segue un preciso iter comunicativo, dal logo ai video promozionali che raccontano il borgo e la natura che lo circonda. Dal portale web, che vuole evidenziare la molteplicità del territorio e tutte le esperienze per viverlo appieno, ai canali social, che permetteranno la divulgazione di tutta la comunicazione. "Il progetto, già partito – afferma Massimo Romani - è in continua evoluzione e richiede naturalmente la collaborazione di tutti, perché possa divenire un mezzo per far conoscere Massignano e tutte le emozioni che può trasmettere. Lo abbiamo realizzato insieme alla parrocchia, agli operatori del luogo e alla gente del paese, ho cercato un modo per condividere la bellezza di questo nostro splendido borgo, con chiunque".