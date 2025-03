È partito il toto candidati. Le prime scelte dei partiti

Elezioni regionali: adesso si fa sul serio. Con l’ufficializzazione della candidatura a governatore di Matteo Ricci per il centrosinistra, come sfidante del presidente uscente Francesco Acquaroli, comincia a tutti gli effetti la campagna elettorale. La data del voto non è ancora stata comunicata, ma probabilmente si andrà alle urne tra fine settembre e ottobre. A tal proposito, martedì ci sarà un’interrogazione in consiglio regionale della capogruppo del Pd, Anna Casini. La legge prevede che il presidente della Regione emani un decreto almeno 55 giorni prima della data delle elezioni. Queste, comunque, non potranno svolgersi più tardi del 20 novembre. Tutta lascia presupporre, comunque, che si voterà tra fine settembre e inizio ottobre ma a breve arriverà anche l’ufficialità.

Il Piceno porterà ad Ancona quattro consiglieri regionali e i partiti stanno già organizzando le liste, visto che ogni forza politica potrà candidare fino a quattro rappresentanti per il territorio (due uomini e due donne). In merito agli elettori, invece, sulla scheda si potranno esprimere anche due preferenze, a patto però che si voti sia per un uomo che per una donna. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia ricandiderà sicuramente Andrea Assenti, consigliere uscente, mentre il nome nuovo è rappresentato da Francesca Pantaloni, assessore comunale ascolana. Logico immaginare, poi, che potrebbe esserci anche una figura vicina al senatore Guido Castelli e gli indizi, in tal senso, porterebbero a Barbara Pennacchietti. In Forza Italia sembra scontata la candidatura di Donatella Ferretti, mentre per la riviera c’è il ballottaggio tra l’ex sindaco sambenedettese Pasqualino Piunti e il consigliere comunale Stefano Muzi. Per la Lega è la ricandidature di Andrea Maria Antonini, ora assessore regionale, mentre è da capire ancora la scelta della consigliera uscente Monica Acciarri. Noi Moderati, invece, dovrebbe affidarsi al coordinatore regionale Tablino Campanelli e, per Ascoli, a Emanuela Manigrasso. E’ opportuno sottolineare, però, che si è ancora nel campo delle ipotesi, visto che non ci sono stati passi ufficiali. Almeno per il momento.

Nel centrosinistra, in orbita Pd Anna Casini vorrebbe lasciare il posto a un giovane: il nome di Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd piceno, è il primo della lista. In lizza anche uno tra l’ex sindaco folignanese Angelo Flaiani e il sindaco arquatano Michele Franchi. In riviera, invece, si sta lavorando al nome di una donna. Per il Movimento Cinque Stelle potrebbero essere candidati Massimo Tamburri, ex consigliere comunale ascolano, e il consigliere provinciale Antonio Riccio. Giovanni Gaspari, ex sindaco di San Benedetto, sarà probabilmente candidato per ‘Alleanza Verdi e Sinistra’. Tra i civici, infine, occhio all’evergreen Pietro Colonnella e all’ex consigliere regionale Fabio Urbinati.

Matteo Porfiri