’È Piceno’, un nuovo brand dedicato alla tradizione e alla identità culturale

Chiostro di San Francesco decisamente affollato per la presentazione di ‘èpiceno-èco piceno’, il nuovo brand tra identità culturale e innovazione. L’incontro moderato dalla giornalista Claudia Conte, ha visto la presenza del sindaco Marco Fioravanti, del presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, del professor Stefano Papetti, del Coordinatore scientifico Pierluigi Sacco, dell’artista Omar Galliani e della curatrice del progetto Alessia Campanelli. "Un territorio che si riscopre attraverso le sue voci, le sue immagini, la sua eco - ha dichiarato il primo cittadino - il Piceno si presenta al mondo con una nuova veste, potente e riconoscibile. Un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza culturale, artistica, naturale e umana di trentatré comuni, uniti oggi in un’identità nuova, condivisa e profondamente contemporanea. ‘èpiceno – èco piceno’ non è solo un brand, ma un nuovo modo di guardare al Piceno: un piano pensato per restituire centralità a un patrimonio ricco e diffuso. Portiamo avanti il progetto di Città Metromontana: una città che vuole prendersi cura di tutti i territori, dalla montagna al mare, per valorizzare a livello turistico le esperienze uniche ed irripetibili che puoi vivere nel Piceno. Sono già online i profili social Instagram e Facebook con il nome @epiceno, a cui seguiranno diversi strumenti, tra cui una piattaforma digitale dedicata". Soddisfatto il presidente Contisciani: "Il Bim Tronto sposa questo progetto culturale che coinvolge tutti i 33 Comuni del Piceno - ha commentato - Condividiamo una visione d’insieme del territorio, con l’obiettivo di diventare la prima provincia delle Marche dal punto di vista turistico". E soddisfatto anche il professor Papetti: "Il progetto è pensato come un palcoscenico diffuso che rafforzerà la reputazione culturale del territorio". Valerio Rosa