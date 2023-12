È Romina la dama delle dame. Il trionfo di Porta Maggiore

La sorridente Romina Ripani, ‘signora’ di agosto per Porta Maggiore e moglie del caposestiere neroverde Marco Regnicoli, è la vincitrice dell’edizione 2023 dell’iniziativa ‘Vota la dama e la castellana’, promossa ormai tradizionalmente dal Carlino e dedicata alle bellezze che hanno impreziosito, con il loro fascino, i cortei storici della Quintana. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì sera, al palazzo dei Capitani, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, la consigliera regionale Monica Acciarri, l’assessore Monia Vallesi, il vicesindaco Gianni Silvestri, il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, il coreografo Mirko Isopi e il caposervizio del ‘Carlino’ di Ascoli e Fermo Flavio Nardini. Romina Ripani, che ha ottenuto migliaia di voti da parte dei lettori, ha ricevuto il testimone dalla vincitrice dell’edizione 2022, Valeria Benigni di Porta Tufilla, e si è anche aggiudicata il maestoso gioiello realizzato dall’artista e artigiana Anna Maria Falconi. Al secondo posto si è classificata Valeria Camaiani, dama di agosto di Porta Romana. A salire sul terzo gradino del podio Alessandra Ciannavei, dama di luglio di Porta Tufilla. Alle prime tre sono stati assegnati un buono spesa e un cesto natalizio messi in palio da Conad. Tutte le altre ‘signore’ che hanno sfilato nei cortei di luglio e agosto sono arrivate al quarto posto, a pari merito: Maja Alberti e Marina Nardinocchi di Porta Solestà, Maria Giovanna Allevi e Annalisa Frattarelli della Piazzarola, Veruska Cestarelli di Porta Maggiore, Valentina Formica di Porta Tufilla, Stefania Regoli di Porta Romana e le due dame di Sant’Emidio Elena Stipa e Marianna Velenosi. Tra le castellane ha trionfato Cinzia Michetti, che ad agosto ha indossato l’abito della ‘più bella’ per l’ultimo castello subentrato nel corteo, Castel di Lama. Anche a lei, accompagnata dal sindaco lamense nonché suo marito Mauro Bochicchio, è stato consegnato un gioiello realizzato da Anna Maria Falconi. Una targa speciale è stata assegnata al cavaliere Lorenzo Melosso di Porta Romana, recentemente nominato miglior cavaliere dell’anno in tutte le giostre italiane. Toccante anche il ricordo di Patrizio Zunica, console di Porta Solestà scomparso ad agosto.

Matteo Porfiri