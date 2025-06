’È rrivatu Lu telefena’ a teatro

Il gruppo teatrale Nuovo Settemmezzo questa sera alle ore 21,30, al Teatro Mercantini di Ripatransone metterà in scena il nuovo lavoro ’È rrivatu Lu telefena’, un evento speciale tra teatro e memoria, a ingresso gratuito. L’iniziativa nasce all’interno del Laboratorio Teatrale condotto dal gruppo, e propone una piccola commedia di Giorgio Cardarelli ispirata a Lu Telefena di Luigino Cardarelli, realizzata in collaborazione con i ragazzi della classe 5A primaria dell’Isc di Ripatransone. Ambientata nell’epoca dell’arrivo dei primi telefoni in città, la commedia intreccia aneddoti, scherzi e frammenti di vita quotidiana, mescolando ricordi dei nonni e storie di genitori e figli. Parte della serata sarà dedicata a una selezione di poesie dialettali tratte dagli scritti del Conte Carlo Neroni Malaspina, Alfredo Rossi e Luigino Cardarelli: preziosi documenti linguistici e poetici.