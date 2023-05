E siamo di nuovo a piangere una vittima

Nei 24 chilometri che separano i caselli di Pedaso e San Benedetto ci sono 8 gallerie, i cantieri vanno avanti da anni e i rallentamenti sono all’ordine del giorno. Uno strazio per chi ci passa, un incubo per chi ci ha perso un familiare o un amico. A febbraio c’era stata l’ultima strage, quando persero la vita Andrea Silvestrone e due dei tre figli che viaggiavano con lui. Un pomeriggio di sangue che aveva scosso più di una coscienza, a ogni livello politico. Dopo tre mesi esatti siamo a piangere un’altra vita in quei pericolosissimi chilometri, anche se questa volta le gallerie non c’entrano. Ma un ruolo ce l’hanno inevitabilmente le code, giornaliere, infinite. Un rallentamento venerdì ha attivato il piano B di Aspi: "La corsia in deviazione sulla carreggiata opposta è stata temporaneamente attivata al fine di smaltire gli accodamenti". Un rallentamento che è stato fatale a Giulia. Dieci morti in 22 mesi: un bollettino di guerra che va fermato al più presto. Perché se è vero che Aspi sta prendendo tutte le precauzioni possibili, transitare in quei chilometri resta ad alto rischio. E’ un’autostrada e già per questo le velocità sono elevate, la strada sarebbe stretta in normali condizioni, figurarsi con i vari restringimenti di carreggiata. Pensare oggi alla terza corsia è utopia: il treno è passato anni fa ed è stato perso, volerci salire nuovamente ora sembra impossibile anche solo per il fatto di dover attendere poi lustri per la fine dei lavori. Resta al momento una sola soluzione percorribile: accelerare i tempi, finire in anticipo, raddoppiare o triplicare se necessario gli sforzi. Facciamo in modo che non ci siano altri genitori a piangere figli.

Flavio Nardini