E siamo di nuovo a piangere una vittima

di Flavio Nardini

Non c’è una parola fuori posto nell’intervista ai genitori di Giulia Salvatori. E avrebbero ogni ragione per prendersela con i lavori, maledire un tratto di autostrada che non ha pace da troppo tempo. Invece mamma Daniela e papà Sergio preferiscono affrontare il dolore e ricordare la loro figlia, volata in cielo troppo presto dopo l’ennesimo incidente in A14. Giulia aveva 27 anni, si è schiantata frontalmente contro un camion nel tardo pomeriggio di venerdì. L’impatto non gli ha dato scampo: è la decima vittima nel tratto Piceno-Fermano dell’autostrada in meno di due anni.