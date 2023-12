È stata bonificata la discarica abusiva:: "Ora fototrappole"

Chiuso l’iter per la bonifica della discarica abusiva che da diversi anni si trovava in località Solagna di Ragnola in territorio di Monteprandone. Il personale della Picenambiente, incaricata di rimuovere l’ingente quantitativo di materiale di vario genere che vi era stato scaricato, ha completato le operazioni che erano state complicate dalla presenza di vasche e tubi contenenti Eternit, per i quali si era reso necessario l’intervento di una ditta specializzata. Per la scelleratezza di alcuni, non residenti nello stesso Comune, l’Amministrazione ha dovuto sborsare oltre 20mila euro, soldi pubblici che sarebbero stati impiegati per qualche opera utile ai cittadini. Dopo il dissequestro, disposto dalla Procura di Ascoli, la discarica è stata bonificata. "Ora il sito è monitorato con fototrappole – ha affermato il sindaco Loggi – Stiamo combattendo una battaglia, unitamente ad opera di sensibilizzazione per cercare di contrastare questi fenomeni. Voglio ricordare che il sabato mattina dalle 8 alle 12 è aperta la ricicleria per lo smaltimento gratuito di materiali ingombranti e faccio appello ai cittadini al buon senso. Continueremo a impegnarci".

Marcello Iezzi