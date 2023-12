E’ stato inaugurato lo spazio Enel in viale della Resistenza

E’ già operativo da qualche giorno nel comune di Falerone il nuovo spazio ‘Enel Partner’ sito lungo viale della Resistenza n.43, per proporre tutte le soluzioni più convenienti in ambito di energia elettrica, gas, fibra ed efficienza energetica. Il negozio diventa un nuovo punto di riferimento per gli abitanti di Falerone e della media Valtenna, e offrirà competenza, professionalità e consulenze specifiche per aderire alle migliori offerte e avere importanti opportunità di risparmio, anche in vista dell’imminente liberalizzazione del mercato. Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; Fibra, informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia. Inoltre offerte su prodotti di efficienza energetica: caldaie, clima, impianti fotovoltaici, smart home, colonnine di ricarica Il nuovo spazio ‘Enel Partner’ è aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 12.30.