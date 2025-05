È stato riaperto al pubblico il Torrione della Battaglia

Il Torrione della Battaglia di Grottammare, dove sono conservate molte opere di Pericle Fazzini, ha riaperto al pubblico. Tra i vari studi a pennarello su carta, è ora esposto il bozzetto per il monumento alla Resistenza di Ancona, mentre attraverso una litografia il visitatore può entrare nello studio dell’artista che progetta la Metamorfosi. Il nuovo allestimento è visibile tutte le domeniche di maggio dalle 17 alle 20, ad ingresso gratuito.

"Con il lavoro di tutela e valorizzazione delle opere in argento e bronzo presenti e con la rotazione delle opere cartacee esposte – afferma il vicesindaco Lorenzo Rossi – prosegue il lavoro di rinnovamento degli spazi museali cittadini avviato nel 2020 dall’attuale direttore dei Musei Civici di Grottammare, Nazzareno Cicchi, che in questa occasione ha potuto avvalersi della fondamentale consulenza tecnica-scientifica della dottoressa Chiara Scioscia Santoro, che in passato si era già occupata degli aspetti conservativi della collezione, e che ringrazio per la sua professionale e attenta cura delle opere fazziniane, e della consulenza di Gianluca Traini, curatore del Fondo bibliografico fazziniano custodito nella Biblioteca Mario Rivosecchi".