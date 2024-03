È tempo di teatro a Montalto: ecco i quattro spettacoli Amat

Selezionato come borgo pilota delle Marche nell’ambito dell’investimento ‘Attrattività dei borghi’ del Ministero della cultura (linea di azione A del Pnrr), Montalto alza il sipario del teatro comunale su una nuova stagione. In programma dal 16 marzo al 24 maggio su iniziativa del Comune e dell’Amat, il cartellone è stato presentato ieri mattina dal direttore artistico dell’Amat, Gilberto Santini, e dal presidente Piero Celani. I quattro spettacoli previsti (con inizio alle 21), saranno preceduti da un’anteprima, sabato, alle 16, al teatro comunale. Si tratta dell’open day ‘Metro teatro. Montalto lab’, ovvero l’incontro di presentazione del corso gratuito di teatro di comunità a cura della ‘Casa di Asterione’. Info: 370/1567741. "L’avvio di questa stagione teatrale rappresenta un momento davvero importante, che rientra a pieno titolo tra le azioni del progetto ‘Metroborgo MontaltoLab. Presidato di civiltà future’ di cui l’Amat è partner – dice il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi –. Ospiteremo spettacoli e iniziative collaterali di rilievo, anche attraverso residenze artistiche e il coinvolgimento costante della comunità. Siamo convinti che il teatro di qualità rappresenti uno degli strumenti più efficaci per avvicinare i cittadini al mondo della cultura e renderli quindi protagonisti diretti di questo percorso di cambiamento in atto. Siamo felici, infine, che il primo spettacolo in cartellone sia con Davide Rondoni, ormai amico di Montalto, che a settembre scorso ha intitolato con noi il teatro comunale come teatro della fiaba e della poesia". Il sipario, infatti, si aprirà il 16 marzo su ‘Tipi pasoliniani’, letture e canzoni con le quali David Riondino e Davide Rondoni fanno un viaggio dentro e fuori la figura controversa e profetica di Pier Paolo Pasolini. Il secondo spettacolo sarà ‘Settanta volte sette’, in scena il 19 aprile, a cura di ‘Controcanto collettivo’ sul tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane. Il 10 maggio sarà la volta di ‘Shakespearology’ di ‘Sotterraneo’, con la scrittura di Daniele Villa: un’incursione dissacrante e esilarante nella figura di William Shakespeare e della sua arte, un one man show affidato al carisma e all’intensità interpretativa di Woody Nery. Infine, la stagione si chiuderà il 24 maggio con la musica de ‘I Leda’, in ‘Don Chisciotte ad ardere soundtrack & altre storie’, che offrono un percorso vocale e sonoro al termine di una residenza artistica. Info: 338/2294521, 0736/828015.

Lorenza Cappelli