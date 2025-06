"È un momento favorevole per tutta la città"

San Benedetto sta vincendo. Non perdiamo questo treno. Per Gianni Iacoponi, tra gli imprenditori turistici più influenti di San Benedetto, il momento che vive la città è irripetibile. Presidente provinciale del Sindacato dei Locali da Ballo (Silb), creatore, insieme alla moglie Patrizia Ferrara, di Harena e titolare de La Terrazza, uno dei locali più frequentati della riviera Adriatica, Iacoponi lancia un appello alla città, alla politica, agli imprenditori: non lasciarsi sfuggire questa finestra di opportunità. "San Benedetto ha vinto, questo è evidente. Ma non basta. Deve continuare a vincere, perché quello che sta accadendo oggi non succede spesso. È una fase che io, in tanti anni di lavoro e osservazione della città, non ricordo di aver vissuto. Un allineamento di fattori positivi che dobbiamo saper cogliere tutti insieme. Perché se lo facciamo, San Benedetto può davvero fare un salto di qualità, non solo turistico, ma economico, sociale e culturale".

Uno dei punti di partenza, per Iacoponi, è la Sambenedettese Calcio che ha riattivato energie sopite. "La famiglia Massi è riuscita in qualcosa di straordinario: ha ricompattato l’ambiente, ha fatto tornare entusiasmo, e soprattutto ha riacceso l’interesse degli imprenditori, piccoli e grandi. Ho visto attività che non avevano mai sostenuto la squadra iniziare a farlo. E sono convinto che questo processo continuerà. Il ritorno rossoblu tra i professionisti può davvero diventare un volano economico importante per tutti noi". Ma non c’è solo il calcio. "La serie A del rugby è un risultato enorme, che forse non tutti hanno ancora percepito nella sua portata. Porta in città persone, famiglie, appassionati da altre regioni. È un pubblico diverso, ma è un pubblico che consuma, che soggiorna, che scopre San Benedetto. Anche questo è turismo, anche questo è economia".

Tra gli elementi centrali di questa fase, Iacoponi segnala anche l’area Brancadoro, dove grazie all’impegno di Luigi Rapullino si stanno organizzando eventi di forte richiamo. "Non parlo solo di concerti o spettacoli, ma di una nuova visione: quella di un turismo che cerca esperienze, emozioni, intrattenimento. Questi eventi sono una calamita, e generano un indotto che va a beneficio di tutti". Anche il porto turistico è, per l’imprenditore, un tassello fondamentale. "Abbiamo una struttura che potrebbe diventare un riferimento sull’Adriatico per le imbarcazioni da diporto. Ma serve progettualità, serve visione, serve manutenzione e promozione". San Benedetto, secondo Iacoponi, ha già molte carte in mano, ma non basta averle. "Se non creiamo un contesto favorevole, tutto rischia di disperdersi".

