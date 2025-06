Eccidio di Montecatino, il ricordo

L’amministrazione comunale di Massignano si sta preparando per la commemorazione dell’eccidio di Montecantino avvenuto per mano delle truppe tedesche della Wehrmacht in ritirata, la domenica mattina del 18 giugno del 1944. I nazisti trucidarono 12 civili per rappresaglia. Tra le vittime, quasi tutte contadine del luogo, anche un ragazzo di 16 anni col proprio padre e tre ‘sbandati’ campani, reduci di guerra.

Il programma della commemorazione prevede: alle ore 17,15 il ritrovo presso il piazzale del ristorante ‘Il Contadino’ alle ore 17,30 la deposizione delle corone d’alloro nei cippi dove avvennero le esecuzioni e alle ore 18 la Messa nella zona del retrospiaggia di Marina di Massignano. Il sindaco di Massignano, Massimo Romani e l’intera amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare.