Ecco Astra: battaglia alla crisi abitativa

Nella Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, è stata presentata la nuova associazione ‘Astra-Strategie per l’Abitare Sociale’. L’associazione ‘Astra’ è un nuovo soggetto giuridico che si pone l’obiettivo di rispondere al disagio abitativo, nato dalla progettazione condivisa di quindici organizzazioni del Terzo Settore, in collaborazione con gli enti locali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’istituto bancario Intesa Sanpaolo sarà il partner strategico del progetto. ‘Astra’ opererà in sinergia con gli enti territoriali, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di immobili residenziali, offrendo supporto a persone e famiglie in difficoltà abitativa che hanno risorse economiche limitate. Sono associati ad ‘Astra’ i seguenti soggetti: Associazione Betania, Fondazione Caritas San Benedetto del Tronto, Centro di Solidarietà Porto d’Ascoli ODV, Kairos ODV, On The Road Cooperativa sociale, Cooperativa Sociale Lella 2001-Onlus, Amore Misericordioso ODV, Associazione Ora et Labora, Associazione PAS-Polo Accoglienza e Solidarietà ODV, Le Querce di Mamre APS, Associazione Io Ascolto, Associazione ARCA, Centro Accoglienza Vita ODV, Centro di Solidarietà dei Monti Sibillini ODV e Centro Famiglia di San Benedetto. Questi enti designano i loro rappresentanti nel Consiglio Direttivo, partecipano all’équipe multidisciplinare, segnalano i beneficiari e collaborano alla definizione degli interventi. Con l’associazione ‘Astra’, il territorio vuole dotarsi di un nuovo soggetto, per affrontare il problema dell’emergenza abitativa in modo da garantire l’autonomia delle persone fragili. Inoltre, il nuovo progetto associativo vuole trasformare la vulnerabilità abitativa in un’opportunità di crescita e integrazione, promuovendo un modello innovativo e sostenibile per l’abitare sociale. Nel territorio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, il 31% delle abitazioni risulta non occupato, mentre la domanda di affitti continua a crescere. L’offerta di locazioni a lungo termine è sempre più ridotta, a causa della competizione con gli affitti brevi turistici e della contrarietà dei proprietari a mettere a disposizione i propri immobili. Il disagio abitativo è stato ulteriormente aggravato dal terremoto del 2016, che ha reso inagibili molte abitazioni. L’associazione ‘Astra’ si pone l’obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra proprietari degli immobili e inquilini, incentivando la messa a disposizione delle abitazioni. Il sostegno alle persone in difficoltà abitativa si concretizza attraverso aiuti finanziari orientati a favorirne l’autonomia, oltre alla gestione di un fondo destinato a coprire affitti, caparre e spese condominiali.

Giuliano Centinaro