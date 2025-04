Ecco Base Popolare Marche:: "Vogliamo una strada nuova"

La Sala Conferenze della Libreria Rinascita, ha ospitato la presentazione del movimento politico-culturale Base Popolare Marche. Presenti l’ex ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello (Docente e Fondatore nazionale ’Base Popolare’), Gian Mario Spacca (già Governatore delle Marche e Presidente ’Base Popolare Marche’), Raimondo Orsetti (Coordinatore regionale ’Base Popolare Marche’) e la professoressa Laura Balestra, docente del Liceo Scientifico ‘Orsini’ che coordinerà Base Popolare nel Piceno.

"Ringrazio ‘Base Popolare’ per avermi scelto – ha dichiarato – in questo territorio c’è molto lavoro da fare e per questo sarò affiancata da due collaboratrici: Maria Elvira Trenta, laureanda in Scienze dei servizi giuridici e la professoressa Cristina Emidi di San Benedetto. Le candidature alle prossime elezioni regionali dovranno riguardare persone perbene con grandi competenze e capacità di servizio".

L’ex ministro Quagliariello ha sottolineato la necessità di creare in Italia una grande area popolare che possa federare anime diverse. L’ex Governatore delle Marche, Gian Mario Spacca ha annunciato il primo congresso nazionale del nuovo partito con una strategia ambiziosa ma necessaria, nata dal disagio nel vivere un bipolarismo che aumenta lo stato di sfiducia. "Vogliamo superare questo modello con una strada nuova: fare i programmi poi cercare le persone".

Infine, Raimondo Orsetti ha ricordato come Base Popolare nelle Marche sia nata lo scorso anno con 28 soci e ora si sono superati i 400 con una presenza in 91 comuni. "Qui nel Piceno c’è da fare un gran lavoro. Abbiamo il sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi e l’imprenditrice Francesca Bollettini nostri iscritti. Incontreremo Acquaroli poi Ricci, e definiremo la strategia".

Valerio Rosa