Ecco ‘Battente Ti Guida’ "L’App per l’autonomia di persone non vedenti"

Si chiama ‘Battente Ti Guida’ la nuova app che permetterà anche alle persone non vedenti e ipovedenti di poter accedere in autonomia al centro commerciale ‘Al Battente’, primo in Italia ad aver pensato e sviluppato un simile progetto di accessibilità. Agli ingressi della struttura e vicino la fermata dell’autobus sono presenti dei totem con la piantina in braille, che aiuteranno i clienti con problemi visivi ad orientarsi all’interno della galleria. Il progetto prevede, inoltre, la formazione di personale in grado di accogliere, previa prenotazione, i clienti ipovedenti e non vedenti con accompagnatore. "E’ un giorno molto speciale per il nostro Gruppo – dice l’amministratore delegato della Fg gallerie commerciali Spa, Laura Gabrielli, durante la presentazione dell’app -. Oggi (ieri ndr) diamo l’avvio a un progetto che renderà il centro commerciale ‘Al Battente’ all’avanguardia nell’accogliere le persone ipovedenti e non vedenti. E’ un qualcosa che permetterà a tutti di fruire liberamente e facilmente di questo centro commerciale. È un dovere morale, per una struttura radicata nel territorio come la nostra, permettere a tutti i nostri clienti di muoversi all’interno della galleria con il massimo dell’autonomia e libertà possibili, in maniera semplice e intuitiva come l’app permette di fare".

"Accessibilità e fruibilità sono diritti di tutte le persone – continua Mirco Fava, direttore dell’Officina dei Sensi - che si trovano all’interno di un locale commerciale, di una località turistica o di un luogo di cultura. Al Battente abbiamo realizzato una app che consente alle persone con disabilità sensoriale, ma in realtà l’app è fruibile da tutti, di poter essere consapevoli della navigazione all’interno del centro commerciale stesso. Una serie di sensori di prossimità, man mano che una persona si avvicina, scaricano dei contenuti, danno un’indicazione di dove ci si trova e, in maniera combinata con delle mappe tattili, danno all’individuo con disabilità sensoriale la possibilità di orientarsi in maniera autonoma. Magazzini Gabrielli è stata sicuramente lungimirante. Quando le tecnologie si svilupperanno, terremo sempre aggiornato il sistema". Nel medio termine, è prevista la realizzazione di una sezione all’interno dell’app che renderà più facile soddisfare le esigenze delle persone in diverse condizioni cognitive e senso-motorie e ampliare l’esperienza di fruizione di tutti i visitatori.

Lorenza Cappelli