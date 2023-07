Ecco ’bussola digitale’: due sportelli per il cittadino

Supporto e formazione digitale: la riviera si aggiorna mettendosi a servizio degli utenti meno ‘alfabetizzati’ dal punto di vista digitale. Sono due, gli sportelli attivati dalla regione Marche in collaborazione con l’ente comunale, ricompresi nel progetto ‘Bussola digitale – OrienTiamo le Marche’: l’iniziativa si inserisce nell’alveo di un percorso di educazione ai servizi informatici che vedrà l’apertura, a partire da quest’estate, di ben 74 punti in tutto il territorio marchigiano. ‘Bussola digitale’, in particolare, intende rendere il cittadino in grado di fruire dei servizi online attraverso appositi ‘facilitatori’, di stanza in Biblioteca comunale ‘G. Lesca’ e al Museo del Mare. I facilitatori, nello specifico, supporteranno gli utenti nell’attività legate all’accesso ed utilizzo dei servizi pubblici, ovvero Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, scolastici, formativi, fiscali e tributari. Essi, inoltre, sosterranno il cittadino in attività specifiche, come la ricerca di attività lavorative, e-commerce, home banking, gestione e rispetto dei vincoli di privacy. Ma non finisce qui: ‘Bussola digitale’ infatti si propone di avvicinare gli utenti all’utilizzo degli strumenti presenti nei device, nonché di sensibilizzarli rispetto ai temi della sicurezza informatica, informando sui rischi della rete e sulla tutela dei dati personali. Il tutto è stato presentato ieri mattina, alla Biblioteca ‘Lesca’, dall’assessore regionale Andrea Antonini, dal vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessore Lina Lazzari e della dirigente regionale Serena Carota. "Non è un caso se partiamo da San Benedetto – ha commentato Antonini – dove c’è sempre tanta attenzione verso le innovazioni e la tecnologia. Questa iniziativa è stata ideata dal servizio ‘Digitalizzazione’, che ha intercettato un fondo Pnrr di 3,2 milioni, coinvolgendo molti comuni e enti a tutela del consumatore: questi hanno messo a disposizione luoghi fisici per permettere a personale opportunamente formato di rendere più accessibile l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione. Sono in molti, soprattutto fra chi non è nato nell’era digitale, ad avere difficoltà nell’acquisire conoscenze e competenze specifiche di questo ambito. Con ‘Bussola digitale’ intendiamo dare a tutti la possibilità di entrare culturalmente in questo mondo e di imparare a proteggere i propri dati, nel tentativo di liberare il cittadino dalle pastoie della burocrazia. Spero che, con il passare del tempo, questo diventi un vero e proprio punto di riferimento". Entro luglio, sulla costa, saranno attivati altri sportelli a Grottammare, Cupra e Monteprandone. Ad esprimere soddisfazione è stato anche Capriotti, che ha lodato la sinergia fra regione e comune, e Lazzari.