Ecco ‘Carnevali storici del Piceno’. Il libro per promuovere il territorio

Martedì 25 febbraio, alle 18, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli, si svolgerà la presentazione del libro ‘Carnevali storici del Piceno’, realizzato grazie al sostegno del Bim Tronto e edito da Capponi Editore. Il volume ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i quattro Carnevali storici del territorio: Ascoli Piceno, Offida, Castignano e Acquasanta Terme (Pito, Pozza e Umito); essi sono un patrimonio culturale del Piceno e un bene immateriale da tutelare.

All’appuntamento interverranno Luigi Contisciani (presidente del Bim Tronto), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli), Luigi Massa (sindaco di Offida), Fabio Polini (sindaco di Castignano), Sante Stangoni (sindaco di Acquasanta Terme), l’editore Domenico Capponi e l’autrice del libro Valentina Falcioni.

"Questo libro – ha dichiarato il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani – rappresenta un contributo fondamentale per la conservazione della memoria storica e per la valorizzazione del nostro territorio. Per la prima volta, i Carnevali di Ascoli Piceno, Offida, Castignano e Acquasanta Terme vengono raccontati insieme, offrendo uno sguardo approfondito sul loro valore culturale. I Carnevali storici rappresentano un volano per il turismo e un’occasione straordinaria per scoprire il nostro territorio; nel libro, è presente un viaggio tra folklore, cultura ed enogastronomia".

"I quattro Carnevali storici del Piceno – ha aggiunto l’editore Domenico Capponi – sono la dimostrazione di come e di quanto sia forte, dentro ogni comunità, la voglia di appartenere a qualcosa che esula dal reale, da tutto ciò che accade ogni giorno. Il Carnevale è come un sogno, ci proietta dentro un mondo che sfugge in buona parte al nostro controllo.I Carnevali storici del Piceno sono scherzo, burla, tradizione, rito dionisiaco e pagano".

Giuliano Centinaro