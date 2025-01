Ecco chi sono i soggetti coinvolti: tutti i nomi

Ci sono altri quattro funzionari pubblici, oltre a Euro Lucidi (in servizio all’epoca negli uffici pesaresi), tutti dipendenti della Regione, indagati nell’inchiesta dei carabinieri forestali.

Sono Simone Albertini di Grottammare, al servizio Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, Maria Elde Fucili di Pesaro, Rup (responsabile unico del procedimento) nella procedura di un affidamento per la protezione spondale del tratto fluviale del fiume Foglia, a Piandimeleto, Vincenzo Petrillo di Montellabate, anche lui funzionario tecnico specialistico nel settore Tutela del Territorio e Gestione del Patrimonio della Regione Marche (come Lucidi) e dipendente dell’ex Genio Civile della Regione e Marco Trovarelli, di San Benedetto del Tronto, al servizio Tutela del Territorio di Ascoli Piceno (come Albertini).

I quindici imprenditori coinvolti dall’importante inchiesta della forestale sono Agostino Angeli di Badia Tedalda, Vilmo Canghiari di San Marino, Claudio Cesaroni di Jesi (figlio di Enrico), Vainer Ilari di Pergola, i fratelli Giacomo, Marco e Simone Mariotti di Arcevia, i fratelli Gianni e Lucio Mencarelli di Assisi, Mirco Montesi di Jesi, Francesco Paci di Pesaro.

Per il Piceno, in particolare, si tratta di Roberto Rossetti di Ascoli Piceno, i fratelli Matteo e Stefano Rozzi di Ascoli Piceno e Claudio Valentini di Sant’Angelo in Vado. Le due società sono la Mariotti Costruzioni Srl con sede legale a Serra de’ Conti e la Canghiari Costruzioni Srl con sede legale a Montegrimano Terme.

